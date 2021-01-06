Як заявили представники "Медзакупівель", в Україні були і є абсолютно всі інструменти та можливості, щоб скласти портфоліо та законтрактувати вакцини провідних виробників ще у 2020 році. Про це йдеться у коментарі, переданому МЗУ агентству "Інтерфакс-Україна".

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У нашій країні були і є абсолютно всі інструменти та можливості, щоб скласти портфоліо та законтрактувати вакцини провідних виробників ще у 2020 році. На жаль, ці переговори концентрувалися у стінах Міністерства охорони здоров'я. Тому вони не мали суттєвого результату,

– йдеться у заяві.

У МЗУ назвали маніпуляцією заяву міністра Максима Степанова про те, що Міністерство охорони здоров'я веде переговори з виробниками вакцин із травня 2020 року.

Ті країни та об'єднання, які ще влітку почали вести переговори щодо закупівлі вакцин, вже наприкінці грудня 2020 року – початку січня 2021 року розпочали вакцинацію своїх громадян. Якби Україна почала переговори у травні, зараз ми вже повинні були мати вакцини. Для більшості країн період контрактування виробників вакцин - від декількох тижнів до двох місяців,

– додали у "Медзакупівлях".

Також у держпідприємстві додали, що станом на середину грудня 2020 року в ЄС було підписано контракти з шістьма виробниками на 2 мільярди доз вакцин і тривають переговори про додаткові 200 мільйонів доз, на початку грудня 2020 року Польща законтрактувала 45 мільйонів доз у трьох світових виробників, Німеччина, Угорщина та Словаччина почали вакцинувати населення перед Новим роком.

"Ключова переговорна позиція в закупівлі вакцин – швидкість і чіткість"

У МЗУ повідомили, що один із виробників, із якими держпідприємство вело переговори про закупівлю вакцин, "попередив про можливий вихід із переговорів, оскільки занадто довго чекав на рішення МОЗ про закупівлю".

"Переговори тривали з вересня, фіналізація документів відбулася у третій декаді грудня, відтоді жодної інформації від МОЗ виробник не отримав. Ключова переговорна позиція в закупівлі вакцин – швидкість і чіткість під час підписання договорів. На жаль, це точно не те, на що може вплинути наша команда, якщо йдеться про дії Міністерства охорони здоров'я", – зазначили у держпідприємстві.

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