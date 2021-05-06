Жінка каже, що навіть не здогадувалась, що вагітна. Але їй пощастило, оскільки разом з нею на борту літака були 3 медсестри-акушерки та лікар.

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Під час пологів медики використовували все, що було під рукою: гарячу воду у пляшках і навіть електронний годинник, аби вимірювати пульс. Згодом виявилось, що немовля з’явилося на світ на 29-му тижні вагітності. Тобто на 10 тижнів раніше за потрібний термін.

Попри це, жінка народила здорового хлопчика, якого назвала Раймондом. Поки що він залишається під наглядом лікарів у шпиталі Гаваїв. Його дозволять забрати, коли він трішки підросте.

Перші симптоми вагітності

Джерело: 24 канал

Є різні симптоми, які можуть свідчити про вагітність:

зміна смаку;

затримка місячних;

зміна психічного стану та настрою;

мінливість настрою;

слабкість;

постійна сонливість;

нудота та блювання;

зміна чутливості в області грудей або їхній ріст.

Важливо розуміти, що ці симптоми можуть свідчити не лише про вагітність, а й про хвороби. Тому варто обов’язково звернутись до гінеколога для огляду, проведення УЗД та визначення хоріонічного гормону людини, який збільшується при вагітності.

До речі, на ранніх термінах тести можуть бути негативні або слабко позитивні. Тому краще придбати декілька і зробити їх впродовж кількох днів з перервою в 1 – 3 дні.