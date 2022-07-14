Знайшли ще одну поширену хворобу, яка підвищує ризик деменції

Люди з неалкогольною жировою хворобою печінки мають вищий ризик розвитку деменції. Також ці ризики збільшує хвороби серці та інсульт.

Неалкогольна жирова хвороба печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки вражає до 25% людей у ​​всьому світі і є найпоширенішою хронічною формою захворювання печінки. Оскільки симптомів часто немає, багато людей не знають про хворобу.

Читайте також: Чому світло впливає на настрій людини: нове відкриття науковців

Коли у людей є симптоми, вони можуть включати втому та біль або дискомфорт у верхній правій частині живота. У той час як надмірне вживання алкоголю може спричинити жирову хворобу печінки, неалкогольна жирова хвороба печінки може бути наслідком ожиріння. У невеликого відсотка людей це може призвести до запалення або пошкодження печінки.

Загальні фактори ризику як для неалкогольної жирової хвороби печінки, так і для деменції включають метаболічні розлади, такі як високий кров’яний тиск, діабет і ожиріння. Тож наше дослідження намагалося визначити, чи існує зв’язок між цією формою захворювання печінки та ризиком розвитку деменції у людини, незалежно від цих факторів ризик,

– заявила авторка дослідження Ін Шан з Каролінського інституту в Стокгольмі.

Науковці переглянули 30-річний національний шведський реєстр пацієнтів і виявили 2898 людей віком 65 років і старше, у яких діагностували неалкогольну жирову хворобу печінки. Потім дослідники ідентифікували 28 357 людей без захворювання, які були того ж віку і статті.

Захворювання печінки збільшує ризик деменції

У середньому після більш ніж п’ятирічного спостереження у 145 осіб з неалкогольною жировою хворобою печінки, або 5%, було діагностовано деменцію, у порівнянні з 1291 людиною без захворювання печінки, або 4,6%.

Деменція – що це? Це зниження когнітивних функцій, тобто здатності мислити. При деменції деградують навички розуміння, запам'ятовування, пізнання, міркування, догляду за собою, орієнтації у просторі, мовлення та лічби.

Дослідники врахували такі фактори ризику серцево-судинних захворювань, як високий кров’яний тиск і діабет, і виявили, що у порівнянні з людьми без захворювань печінки у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки загальний ризик деменції був на 38% вищий.

Розглядаючи конкретно судинну деменцію, спричинену недостатнім кровопостачанням мозку, дослідники виявили, що у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки цей показник був на 44% вищий, ніж у людей без захворювання печінки.

Люди із захворюваннями печінки, які також мали захворювання серця, мали на 50% більший ризик розвитку деменції. Ті, хто переніс захворювання печінки та інсульт, мали більш ніж у 2,5 раза більший ризик розвитку деменції.