Після затяжної зими та холодів кожна людина з нетерпінням чекає омріяні тепло та сонце, які не лише створюють гарний настрій, а й позитивно впливають на здоров'я. І ось, коли ви вже прагнете зняти шапку виявляється, що ваше волосся зовсім не підготовлене до весни.

Нестача вітамінів, перепади температур, необхідність частіше сушити голову феном, сухе повітря в опалювальних приміщеннях – усі ці фактори призводять до ослаблення волосся. Нумо розбиратися, як змінити догляд за волоссям, щоб у перші дні весни воно сяяло здоров'ям та красою.

Сухе ламке волосся

Нealth-процедури для жорсткого й неслухняного волосся починаються з безсульфатного шампуню, який зберігає рівень pH шкіри та волосся. Зверніть увагу на доглядові засоби, у складі яких високий вміст пантенолу, гіалуронової кислоти, вітамінів, рослинних олій та фруктових екстрактів, які живлять волосся та утримують вологу. Найпопулярніші інтернет-магазини косметики, як, наприклад, EVA, вже давно почали вказували склад продуктів, тому наразі можна підібрати ваші ідеальні засоби для волосся, без поспіху вивчаючи та оцінюючи їхні активні компоненти. У чутливу шкіру голови можна додатково втирати рицинову олію або наносити зволожувальну сироватку для шкіри голови. Упродовж дня, якщо ви довго знаходитесь у приміщенні із сухим повітрям, можна додатково використовувати зволожувальні засоби для волосся.

Виснажене волосся

Неправильне харчування, нестача поживних речовин, а також відмова від головних уборів у холодну погоду призводять до погіршення живлення волосяних цибулин та ослаблення волосся. Щоб повернути йому життєву силу, варто звернути увагу на шампунь і бальзам для укріплення волосся на основі гідролізованого кератину та протеїнів. Для додаткового живлення підбирайте маски на основі поживних рослинних олій, багатих вітамінами, амінокислотами й мінералами, а також зверніть увагу на відновлювальні сироватки та філери, що реструктуризують волосся зсередини.

Посічені кінчики

Якщо кінчики волосся вже дуже сильно посічені, то найкращий варіант оздоровлення – стрижка гарячими ножицями, які скріплюють кінчики, що надає волоссю силу. Процедури ж для відновлення обов'язково передбачають використання масок проти посічених кінчиків і ламкості волосся на основі меду, оливкової олії, протеїнів і похідних силіконів, які обволікають волосся та повертають йому цілісність і блиск. Найбільший ворог пошкодженого волосся – високі температури, тому під час використання фена й стайлера застосовуйте термозахисні засоби.

Випадіння волосся

Проблема випадіння волосся може загострюватись весною та восени, але зазвичай це нормальний процес пов'язаний зі змінами в харчуванні, змінами клімату або звичайним стресом. У цьому випадку віддайте перевагу комплексним лінійкам проти випадіння волосся, що можуть включати шампунь, бальзам-кондиціонер, маску, сироватку, олію, які укріплюють корені волосся та стимулюють його ріст. Під час процедур проводьте делікатний масаж голови, щоб покращити циркуляцію крові й живлення волосяних цибулин. У повсякденний раціон варто ввести комплексні вітаміни необхідні для живлення волосся зсередини. Якщо інтенсивне випадіння продовжується довше 3–4 тижнів, найкраще звернутись до лікаря-трихолога, щоб виявити внутрішні причини проблеми.