Тим часом смертність не надто зросла, залишаючись в межах 500 тисяч. Зауважимо, що попередній рекордний приріст нових хворих на коронавірус також зареєстрували цього місяця. Тоді виявили 9,5 мільйона нових випадків зараження.

До теми У ВООЗ спрогнозували "фінал пандемії" COVID-19 у Європі: на це є причина

Агентство охорони здоров'я ООН заявило, що кількість нових коронавірусних інфекцій зросла на 5%. Але темпи зростання, схоже, сповільнюються – лише половина регіонів повідомила про підвищення поширення COVID-19.

Де найважча ситуація

Найбільше зростання захворювання зафіксували на Близькому Сході – на 39%, та у Південно-Східній Азії – на 36%.

Смертність зросла у Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та у США, але знизилася в інших регіонах.

24 січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус застеріг від розмов про те, що пандемія може вступити в "завершальну стадію". Він попередив, що умови для появи нових варіантів вірусу досі залишаються, оскільки в деяких країнах є величезна кількість нещеплених людей.

Світ може вийти з гострої фази пандемії за однієї умови

Однак він зауважив, що світ може вийти з гострої фази пандемії, якщо в кінці 2022 року людство досягне імунізації не менше 70% населення кожної країни.

Важливо: 86 держав не змогли виконати поставлену торік мету ВООЗ вакцинувати 40% населення до кінця 2021 року. України у цьому списку немає.