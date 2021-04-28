Небезпечне виснаження: симптоми того, що ви не просто втомлені

Відомий британський дієтолог заявила, що виснаження відрізняється від втоми. Про головні ознаки того, що ви виснажені, а не втомлені – читайте далі.

Всі втомлюються перед сном, рано вранці, після особливо важких вправ або коли надто довго зосереджуються на чомусь. Виснаження або надмірна втома можуть вплинути на ваше психічне здоров’я і настрій так само сильно, як і на ваше тіло.

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Дієтолог Клариса Ленгерр розповіла про симптоми виснаження організму, які відрізняються від ознак простої втоми.

Перепади настрою

Одним з симптомів виснаження є зміна настрою, яка проявляється сильніше, ніж зазвичай.

"Ви помічали, що ваш настрій коливається трохи більше, ніж зазвичай? Ви відчуваєте відстороненість, тривогу чи навіть депресію? Якщо відповідь позитивна, це може бути спричинене виснаженням", – сказала Клариса.

Недосипання

Якщо ви висипаєтеся щоночі, але ви не відчуваєте себе бадьорим та енергійним і все ще відчуваєте млявість, у вас можуть виникнути проблеми, вважає дієтолог.

Кожен заслуговує на хороший нічний сон, але поганий сон є загальною проблемою. Це може спричинити стрес, який може вплинути на рівень енергії та настрій,

– заявила Клариса Ленгерр.

Експертка рекомендує ввести деякі правила сну, щоб налагодити сон. До прикладу, уникати вживання кофеїну занадто пізно і скоротити використання гаджетів перед сном.

Зміни, пов’язані з вагою

"Якщо ви різко набрали або схудли разом зі своєю втомою, ви, мабуть, виснажені або можете мати іншу основну проблему", – повідомила дієтолог.

Поганий нічний сон також може вплинути на вагу.

Наступними симптомами можуть бути помутніння розуму, зокрема втрата ясності, зміни пам’яті, погане фокусування і концентрація, а також випадіння волосся і сухість шкіри.

"З виснаженням ми можемо виявити, що наша шкіра стає сухішою, тьмяною або схильною до висипань, а наше волосся може стоншуватися й почати випадати", – додала експертка.