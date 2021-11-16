Річ у тім, що вчені вважають сушарки "загрозою громадському здоров'ю", оскільки вони розповсюджують дуже багато бактерій. Тож безпечніше користуватись паперовими рушничками.

Увага Скільки часу минає від появи симптомів коронавірусу до смерті

Ще у 2014 році команда дослідників з Університету Лідса оголосила, що у громадських туалетах сушарки для рук – це антисанітарія. Вони виявили, що ці пристрої, які зараз особливо популярні, викидають бактерії з погано вимитих рук людей у ​​повітря та на сусідні поверхні.

Їх настільки багато, що ймовірно, після того, як ви помили та висушили руки, ви вийдете з вбиральні, вкриті мікробами інших людей.

Як вчені це довели

Вчені у лабораторних експериментах створили умови, що відтворюють громадську вбиральню.

Увага! З'ясувалось, що сушарки викидали у повітря у 27 разів більше бактерій, ніж старі добрі паперові рушники. А ці мікроорганізми циркулювали ще протягом 15 хвилин після використання.

Нові переконливі докази

Тепер автори знайшли ще більшу кількість доказів проти використання сушарок для рук. Професор Марк Вілкокс та його колеги мали намір перевірити, як методи сушіння рук впливають на поширення бактерій у туалетах.

Дослідження проводилося у лікарнях трьох міст – Лідсе (Велика Британія), в Парижі (Франція) та Удіні (Італія). Тривало воно протягом 12 тижнів.

Для кожного із місць обрали 2 туалети, які використовували пацієнти, персонал і відвідувачі. В кожному з них були встановлені тільки сушарка або паперові рушники.

Щодня протягом чотирьох тижнів відбирали проби повітря та мазки з поверхонь туалету. Потім, після двотижневої паузи, кожна вбиральня "перемикалася" на альтернативний метод сушіння. Цей процес повторили тричі.

Важливо Народила здорову дитину: жінка повністю вилікувалася від ВІЛ без жодного лікування

У 100 раз більше бактерій

Ці зразки показали, що загальна кількість бактерій у повітрі та на поверхні була значно вищою у всіх туалетах, коли використовувалися струменеві повітряні сушарки для рук. Найбільш суттєві відмінності:

в Удіні сушарка була покрита у 100 разів більшою кількістю бактерій;

у Парижі їх було більше у 33 рази;

в Лідсі – у 22 рази.

У британських туалетах горезвісну метицилін-стійку бактерію Staphylococcus aureus (MRSA) виявляли ​​втричі частіше у періоди використання сушарки, ніж у тоді, коли користувались паперовими рушниками.

Цікаво! Бактеріальні види, стійкі як до пеніцилінів, так і до цефалоспоринів (відомі як ESBL-продукуючі організми) та види патогенних ентерококів – важко піддають лікуванні. Їх також виявляли значно частіше в ці періоди.

"По суті, сушарка створює аерозоль, який забруднює туалетну кімнату, включаючи саму сушарку та, можливо, раковини, підлогу та інші поверхні, залежно від конструкції сушарки та місця її розташування. А ось паперові рушники вбирають воду та мікроби, залишені на руках, і якщо вони утилізуються належним чином, ймовірність перехресного забруднення менша", – підсумували нове дослідження вчені.