Станом на 23 червня у Польщі було виявлено 96 випадків зараження штамом коронавірусу Дельта. Про це розповів заступник міністра здоров’я Вальдемар Краска.

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Оскільки хворі не контактували з мандрівниками та не виїжджали за межі країни, це означає, що варіант вже поширюється в межах Польщі.

Заступник головного санітарного інспектора Кшиштоф Сачка підкреслив, що в польському суспільстві вже циркулюють різні мутації.

Той факт, що сьогодні ми говоримо про дельта-мутацію, яка раніше була індійською. Але ми також маємо Гамма-бразильську або Бета-південноафриканську мутацію, вони також з'являються і циркулюють у нашій країні. Завжди може бути інша мутація. Не дай Боже, також може з’явитися польська мутація, позначена іншою буквою грецького алфавіту,

– зауважив представник Головної санітарної інспекції.

До слова, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) попередив про чергову хвилю пандемії COVID-19.

У відомстві вважають, що на початку серпня інфікування варіантом Дельта становитиме 70% від нових випадків зараження в ЄС, а до кінця того ж місяця – 90%.

Джерело: The Lancet

Наразі штам Дельта зафіксували у 92 країнах світу. Він віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння".

Лікарі стверджують, що уражені штамом Дельта вдвічі частіше потрапляють до стаціонару, ніж інфіковані штамом Альфа (британським).

Основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він став агресивніший до молоді у віці від 12 до 20 років.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

23 червня цей штам зафіксували й в Україні. Дельту виявили у двох осіб – це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

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