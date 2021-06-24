Станом на 23 червня у Польщі було виявлено 96 випадків зараження штамом коронавірусу Дельта. Про це розповів заступник міністра здоров’я Вальдемар Краска.
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Оскільки хворі не контактували з мандрівниками та не виїжджали за межі країни, це означає, що варіант вже поширюється в межах Польщі.
Заступник головного санітарного інспектора Кшиштоф Сачка підкреслив, що в польському суспільстві вже циркулюють різні мутації.
Той факт, що сьогодні ми говоримо про дельта-мутацію, яка раніше була індійською. Але ми також маємо Гамма-бразильську або Бета-південноафриканську мутацію, вони також з'являються і циркулюють у нашій країні. Завжди може бути інша мутація. Не дай Боже, також може з’явитися польська мутація, позначена іншою буквою грецького алфавіту,
– зауважив представник Головної санітарної інспекції.
До слова, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) попередив про чергову хвилю пандемії COVID-19.
У відомстві вважають, що на початку серпня інфікування варіантом Дельта становитиме 70% від нових випадків зараження в ЄС, а до кінця того ж місяця – 90%.
Джерело: The Lancet
- Наразі штам Дельта зафіксували у 92 країнах світу. Він віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння".
- Лікарі стверджують, що уражені штамом Дельта вдвічі частіше потрапляють до стаціонару, ніж інфіковані штамом Альфа (британським).
- Основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він став агресивніший до молоді у віці від 12 до 20 років.
- У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.
- 23 червня цей штам зафіксували й в Україні. Дельту виявили у двох осіб – це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.