Небезпека інтенсивних тренувань: як аеробіка провокує рідкісне захворювання

Інтенсивні фізичні навантаження можуть негативно позначитись на вашому здоров'ї, зокрема вчені встановили, що така активність може стати причиною розвитку бічного аміотрофічного склерозу у людей, які мають генетичну схильність до цього захворювання. Небезпека в тому, що більшість з них навіть не підозрюють про це

Дослідники Шеффілдського університету наголосили, що це в жодному разі не заклик кидати заняття спортом, але нові дані допоможуть визначити людей з групи ризику.

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Бічний аміотрофічний склероз – що це? Бічний аміотрофічний склероз (БАС), або хвороба Шарко – це невиліковне прогресуюче захворювання, яке вражає клітини спинного мозку (рухові нейрони), що відповідають за координацію рухів та підтримку тонусу м'язів. Внаслідок захворювання м'язи перестають функціонувати, що призводить до їхньої атрофії.

Прогресування БАС призводить до тяжких наслідків

В ході руйнування нейронів хворий втрачає здатність рухатись, він відчуває проблеми з диханням і мовленням. Смерть найчастіше настає внаслідок паралічу дихальної мускулатури.

Дані про зв'ящок навантажень та БАС – не нові

БАС належить до рідкісних захворювань, до якого схильні лише близько 0,3% населення планети. Ризики розвитку хвороби обумовлені як генетикою, так і несприятливими факторами.

Зв'язок між фізичними тренуваннями та хворобою помітили давно, але вчені не могли зрозуміти, чи є він причинно-наслідковим. Наприклад, італійські футболісти страждають на БАС у 6 разів частіше, ніж інші люди.

Ми дійшли висновку, що інтенсивні фізичні навантаження дійсно є фактором ризику для розвитку БАС,

– заявив Джонатан Купер-Нок – один з авторів дослідження.

Яким чином вчені довели взаємозв'язок

Науковці проаналізували зразки ДНК півмільйона людей.

За допомогою методу рандомізації Менделя їм вдалось встановити, що люди, генетично схильні до інтенсивних фізичних навантажень, одночасно більш схильні й до хвороби Шарко.

Внаслідок регулярних фізичних тренувань деякі гени мутують і у людей зі спадковою схильністю до розвитку БАС хвороба виникає раніше.

Примітка: "регулярні та інтенсивні" – це тренування щонайменше 2 – 3 рази на тиждень та не менш ніж пів години.

Водночас вчені наголошують, що більшість людей, які тренуються в такому режимі, не хворіють і поки незрозуміло, як визначити групу ризику.

Однак нове відкриття може допомогти у створенні методики ранньої діагностики та запобігання хвороби.

Чому так стається: пояснення вчених

Ймовірно, знижений рівень кисню в організмі під час інтенсивних тренувань спричиняє оксидативний стрес рухових нейронів, які активно споживають кисень клітин нашого організму. У генетично вразливих людей це призводить до пошкодження та загибелі таких рухових нейронів.