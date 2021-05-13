Через ультрафіолет може знижуватися рівень холестерину, зменшуватись в'язкість крові та руйнувалися шкідливі бактерії. Сонячні промені викликають посилення синтезу деяких гормонів, зокрема серотоніну, який викликає відчуття радості і щастя.

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Чим шкідливий ультрафіолет

Однак переваги сонячних променів можливі, тільки якщо мовиться про помірне перебування на сонці. Зловживання сонячними ваннами може завдати шкоди.

Це і фотостаріння, і онкологічні захворювання шкіри, і злоякісні утворення на шкірі,

– наголосила дерматологиня Ірина Мацідонська.

Сонце може принести і значно неприємніші наслідки, які можуть проявитися не одразу. Серйозні захворювання після тривалого перебування на сонці можуть стати помітними через кілька років.

Відтермінований ефект

Як пояснила Мацідонська, є відтермінований ефект, який проявляється пізніше. Він залежить від дози ультрафіолету, який отримала людина. Тому варто захищати шкіру дітей від народження.

Зверніть увагу! Перебувати на сонці бажано тільки в певні години. Вранці, до 11, після обіду – з 16 до 19 години. Важливо уникати полуденного сонця.

Регулярне перебування під відкритими променями призводить до того, що шкіра зневоднюється, лущиться, з'являються зморшки, пігментні плями. Ультрафіолет запускає швидший процес старіння.

Мацідонська пояснила, що сонячні промені руйнують 2 важливі білки: колаген і еластин. Вони відповідають за пружність шкіри. Тому ті, хто любить засмагати, мають бути готові до того, що пружність шкіри зменшиться на 20%.

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Як захиститись від сонця

Дерматологи радять використовувати фотовідбиваючий крем. На упаковці кремів ставиться позначка SPF, що означає ступінь захисту від сонця. Вона може коливатися від 15 до 50+. Чим вища цифра, тим більше захисту.



Захисний крем треба використовувати регулярно / Фото Unsplash.com

Лікарі радять використовувати крем кожні 2 години і наносити його за 20 хвилин до виходу на вулицю. Рівень захисту потрібно обирати в залежності від типу шкіри.

Варто обрати захисний крем

Існує умовна класифікація де шкіра ділиться на 6 фототипів, залежно від захисту шкіри від ультрафіолету. Українці найчастіше відносяться до 1, 2 або 3 фототипу, тобто шкіра потребує більшого захисту.

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Крем для захисту від сонця потрібен не лише на теплому узбережжі на відпочинку, а й у повсякденному житті. Варто користуватися захисним кремом з початку березня і до кінця жовтня. Це – інтенсивний період інсталяції, коли сонце сильно впливає на шкіру.



Ультрафіолетові промені шкодять людині / Фото Unsplash.com

Утім варто пам'ятати, що крем лише зменшує дію сонячних променів і може вберегти її від опіків, а не захистити від ракових захворювань. Тому варто регулярно перевірятися у дерматолога, хоча б 1 раз на рік.

Ультрафіолет безперешкодно проходить крізь хмари. Тому і в похмурі дні не варто нехтувати кремом із захистом. Варто захищати голову, носити сонцезахисні окуляри та користуватись фотовідбиваючими кремами.

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