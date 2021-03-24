Небо і земля: Риженко розповів, як змінилась військова медицина з початку війни

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, як змінилась військова медицина в України за час війни.

Військова медицина була в плачевному стані

За словами Риженка, військова медицина абсолютно була не готовою до війни. Її потужності скорочували, бо "всі вважали, що Україна не буде воювати і нам не потрібні військові лікарі, військові фельдшери.

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Сергій Риженко “Коли почалась війна, самоскидами, усіма видами транспорту, аж до легкових машин, привозили тіла загиблих і поранених. Ми запитували: "У вас не було можливості це все розділити?" Вони кажуть: "Ні. Так їм буде м'якше". Нікому було навіть керувати евакуацією”.

Медики рятують життя на передовій

Сергій Риженко додав, що на сьогодні в Україні є військові медики, які, по суті, робити можуть все відразу з передової.

А вже для високотехнологічних операцій, які повинні проводитися під великими мікроскопами, на спеціальних столах, спеціальним обладнанням – доставляють до лікарні.