16 551 людина отримала першу дозу. Решта 36 740 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.
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Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації, у 2 819 пунктах щеплення та у 482 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді проти коронавірусу щепилися 14 131 445 людей. 14 131 443 з них отримали першу дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина.
Загалом в країні провели 26 589 094 щеплення (і першою, і другою дозою).
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,
- Coronavac – 4 636 034,
- AstraZeneca – 1 602 986,
- Moderna – 1 423 780,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- сервіс Helsi,
- за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- прийти та стати в живу чергу.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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