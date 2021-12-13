У неділю проти коронавірусу вакцинували понад 50 тисяч українців

Темпи вакцинації проти COVID-19 на вихідних сильно знижуються. Зокрема у неділю, 12 грудня, щеплення зробила 53 291 людина.

16 551 людина отримала першу дозу. Решта 36 740 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.

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Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації, у 2 819 пунктах щеплення та у 482 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді проти коронавірусу щепилися 14 131 445 людей. 14 131 443 з них отримали першу дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина.

Загалом в країні провели 26 589 094 щеплення (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi,

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 ,

, прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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