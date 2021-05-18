Вчені з Університету Макмастера (Канада) вивчили гени 45 дітей з низькою масою тіла при народженні й 47 дітей з нормальною вагою. Дослідження тривало з 1977 року.

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Після того, як учасникам дослідження виповнилося від 30 до 35 років, вчені порівняли їхній біологічний вік.

Результати дослідження

Науковці віднесли до старіння хронічні проблеми зі здоров'ям і сенсорні порушення.

З'ясувалося, що недоношені діти чоловічої статі у порівнянні з іншими чоловіками старіють в середньому на 4,6 роки швидше.

Натомість між недоношеними та доношеними дівчатками такої різниці не спостерігалось.

Вчені поки що не зрозуміли, чому у чоловіків з низькою вагою при народженні спостерігається прискорене біологічне старіння.

Ймовірні причини цього явища

Але дослідники припускають, що пренатальний розвиток відіграє важливу роль в цьому процесі. Оскільки попередні дослідження показали, що недоношені немовлята чоловічої статі сприятливіші до пренатальних стресів, ніж немовлята жіночої статі. Також фахівці вважають, що на швидкість старіння може впливати те, як діти справляються з фізіологічним стресом до і після народження.

Це дослідження вкотре підтверджує необхідність моніторингу здоров'я недоношених дітей впродовж усього їхнього життя. Для того, аби мінімізувати шкідливий вплив пренатального періоду, вчені рекомендують таким людям висипатися, збалансовано харчуватися, відмовитися від куріння, виконувати регулярні фізичні навантаження й набути навичок управління стресом і розвитку соціальних зв'язків.