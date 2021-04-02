Доступний і недорогий препарат знизив смертність мишей, інфікованих вірусом SARS-CoV-2. Таким чином, лікарі знайшли новий ймовірний препарат для лікування коронавірусу.

Про який препарат йде мова

Команда вчених довела, що препарат топотекан (TPT), спрямований на запальні гени, придушував експресію цих генів в легенях мишей через 4 дні після зараження.

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У людей з важким COVID-19 симптоми часто не виявляються протягом багатьох днів після зараження. Тому вчені вибрали інший підхід і прагнули знайти потенційну терапію, яку можна було б використовувати на більш пізніх стадіях хвороби.

Хоча патофізіологія SARS-CoV-2 ще повністю не вивчена, вчені помітили, що вірус викликає надмірне виробництво цитокінів та хемокінів — хімічних речовин, які виділяються клітинами імунної системи для боротьби з інфекцією.

Як діє препарат: підвищена реакція імунної системи, яка характерна для легких пацієнтів з COVID-19, може наповнити інфіковану область лейкоцитами, що призводить до запалення, можливого пошкодження тканин, відмови органів і смерті.

Отже, зменшення запального стану у таких пацієнтів може поліпшити клінічні наслідки. Епігенетична терапія може бути ефективною проти важких випадків COVID-19.

Перспектива досілідження

Дослідження команди передбачає, що інші протизапальні агенти менш ефективні проти COVID-19, тому що вони націлені тільки на один медіатор запалення, такий як IL6 або IL1, або конкретну програму експресії генів.

Річ у тому, що під час інфекції SARS-CoV-2 порушується регуляція безлічі запальних генів і сигнальних шляхів.

Інгібітори TOP1 здатні широко або системно пригнічувати експресію запальних генів на тваринних моделях, незалежно від гена,

– пояснила дослідниця Джессіка Сук Юїн Хо.

Безпека і ефективність цієї стратегії лікування людей незабаром будуть оцінюватися в клінічних центрах по всьому світу.