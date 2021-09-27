Доклінічні дослідження також показували, що модифікація клітин кісткової тканини ліками від остеопорозу впливає на регуляцію глюкози. Беручи це до уваги, нові висновки вчених щодо ступеня зниження ризиків виявилися абсолютно несподіваними.

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Що відомо про дослідження

Дослідники з Університету Ольборга, що в Данії, проаналізували дані майже 700 тисяч осіб з діабетом і без нього.

Середній вік склав 67 років.

Спостереження тривали 10 років.

Вони визначили, хто з учасників приймав поширений препарат від остеопорозу алендронат і як це вплинуло на їх стан здоров'я.

Аналіз показав, що прийом алендронату знижував ризики діабету другого типу на 34%. Висновки враховують і такі чинники ризику:

споживання алкоголю;

ожиріння;

рівень доходу;

сімейний стан.

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Потім вчені визначили, що прийом алендронату протягом 8 років здатний знизити ризики діабету на 53%. Також з'ясували, що чим вище було дозування ліків, тим нижчі шанси виникнення діабету.

Поки автори не можуть пояснити, чим обумовлений цей ефект. Ймовірно, препарат знижує запалення і окислювальний стрес – два центральних чинники для розвитку інсулінорезистентності.

Увага! Поки не ясно, чи зберігається тенденція для всіх ліків від остеопорозу, чи тільки від конкретного препарату. Це мають показати подальші дослідження.

Невиліковна хвороба

Цукровий діабет вважається невиліковною хворобою, що підвищує ризики розвитку серцево-судинних захворювань, сліпоти і ампутацій. Однак багато досліджень показують, що є простий спосіб досягти ремісії. Наприклад, вчені з Канади і Великої Британії показали, що за допомогою зміни харчування можна впоратися з діабетом всього за 3 місяці.