Науковці проаналізували стан здоров'я близько 8 тисяч дорослих британців, за якими спостерігали впродовж понад 25 років. Виявилось, що брак сну у віці від 50 до 60 років пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку деменції.

Група вчених з французького національного інституту досліджень в галузі охорони здоров'я INSERM проаналізували дані довгострокового дослідження Університетського коледжу Лондона. У рамках цієї роботи науковці від 1985 року спостерігали за станом здоров'я 7 959 британців.

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Учасники самі повідомляли про тривалість свого сну. Лише 3 900 з них носили годинник з трекером.

Що помітили науковці:

У 50 – 60-річних людей, які сплять 6 та менше годин на добу, вищий ризик слабоумтсва у старшому віці. Це у порівнянні з тими людьми, які проводять у ліжку 7 годин.

У людей з постійно коротким сном у віці від 50 до 70 років ризик виникнення деменції збільшується на 30%. І це незалежно від кардіометаболічних чи психічних проблем, які є відомими факторами ризику деменції.

Поки що незрозуміло, чи існує цей зв'язок для молодших вікових груп.

У майбутніх дослідженнях науковці обіцяють проаналізувати, чи може покращення сну допомогти запобігти деменції.

Багато хто з нас погано спить вночі та, ймовірно, знає, що це може вплинути на пам'ять і мислення в короткостроковій перспективі. Але інтрига полягає в тому, чи можуть тривалі режими сну впливати на наш ризик розвитку деменції,

– заявив керівник відділу досліджень Alzheimer's Research UK Сара Імарісіо.

За даними ВООЗ, щорічно у всьому світі реєструють майже 10 мільйонів нових випадків деменції, враховуючи хворобу Альцгеймера.

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