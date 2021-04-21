Недосип у середньому віці підвищує ризик розвитку слабоумства

Науковці проаналізували стан здоров'я близько 8 тисяч дорослих британців, за якими спостерігали впродовж понад 25 років. Виявилось, що брак сну у віці від 50 до 60 років пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку деменції.

Група вчених з французького національного інституту досліджень в галузі охорони здоров'я INSERM проаналізували дані довгострокового дослідження Університетського коледжу Лондона. У рамках цієї роботи науковці від 1985 року спостерігали за станом здоров'я 7 959 британців.

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Учасники самі повідомляли про тривалість свого сну. Лише 3 900 з них носили годинник з трекером.

Що помітили науковці:

У 50 – 60-річних людей, які сплять 6 та менше годин на добу, вищий ризик слабоумтсва у старшому віці. Це у порівнянні з тими людьми, які проводять у ліжку 7 годин.

У людей з постійно коротким сном у віці від 50 до 70 років ризик виникнення деменції збільшується на 30%. І це незалежно від кардіометаболічних чи психічних проблем, які є відомими факторами ризику деменції.

Поки що незрозуміло, чи існує цей зв'язок для молодших вікових груп.

У майбутніх дослідженнях науковці обіцяють проаналізувати, чи може покращення сну допомогти запобігти деменції.

Багато хто з нас погано спить вночі та, ймовірно, знає, що це може вплинути на пам'ять і мислення в короткостроковій перспективі. Але інтрига полягає в тому, чи можуть тривалі режими сну впливати на наш ризик розвитку деменції,

– заявив керівник відділу досліджень Alzheimer's Research UK Сара Імарісіо.

Чарівного засобу проти деменції немає: як знизити ризики розвитку хвороби

За даними ВООЗ,, враховуючи хворобу Альцгеймера.

Чарівного засобу для профілактики деменції не існує. Але дослідження свідчать про те, що відмова від куріння, помірне вживання алкоголю, здорове харчування та розумова і фізична активність можуть допомогти зберегти здоров'я мозку у похилому віці.