Вакцинація проти COVID-19 поки є недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн Європейського союзу. Крім того, заходи з безпеки варто додатково переглянути через дані про мутації коронавірусу і нові штами.

Джерело: "Інтерфакс"

Критерії для поїздок у ЄС переглянуть

Про це заявив високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель.

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На цей час вакцинація не вважається достатньо надійним параметром,

– заявив Боррель.

Коли відкриють кордони

За його словами, у зв'язку з ризиками, які створюють нові штами COVID-19, в Євросоюзі переглянуть критерії для поїздок і введуть нові заходи безпеки.

Також політик вважає, що на сьогодні неможливо спрогнозувати, коли відкриються зовнішні кордони ЄС.

Потрібні додаткові обговорення подальшого розвитку пандемії. Одне можна сказати напевно – ми сподіваємося на швидке та безпечне відкриття країн і кордонів та працюємо над цим,

– зауважив Боррель.



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