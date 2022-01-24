Негативне ставлення до вакцинації може бути симптомом психічного захворювання

Через депресію люди частіше вірять міфам про вакцинацію. Вчені вважають, що справа у загальному негативному погляді на світ, який викликає депресія.

Нове дослідження депресії

Згідно з новим дослідженням, люди з симптомами помірної та тяжкої депресії набагато легше вірять у міфи про шкоду щеплень. Вони з більшою ймовірністю вважають істинними хоча б одне з чотирьох запропонованих вченими помилкових тверджень про вакцинацію, ніж люди без депресії.

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Випробуваним пропонувалося погодитися з такими твердженнями: "вакцини проти COVID-19 змінять ДНК людей", "вакцини проти COVID-19 містять мікрочіпи, які можуть відслідковувати людей", "вакцини проти COVID-19 містять легеневу тканину абортованих плодів" і "вакцини проти COVID-19 можуть викликати безпліддя, ускладнюючи вагітність".

Депресія впливає на ставлення до вакцинації

29,3% людей вважають правдивими ці міфи про вакцинацію. Серед тих, хто на депресію не страждає, лише 15,1% вважали ці абсурдні теорії правдивими. Вчені припускають, що у всьому винен вплив депресії на оцінку реальності.

В цілому, люди в депресії частіше дивляться на світ негативно, при цьому їхній мозок краще зосереджується на інформації, яка викликає негативні емоції. У контексті пандемії це призвело до несподіваних наслідків. Дослідники вважають, що через це такі пацієнти вдвічі рідше вакцинуються і відповідно схильні до високого ризику зараження COVID-19.

У дослідженні взяли участь 15,5 тисячі дорослих американців. Крім віри в міфи про вакцини, вчених цікавили симптоми депресії у піддослідних, якими соцмережами вони користуються і де читають новини.

Раніше широкомасштабний аналіз даних показав, що у людей, які їдять гриби, менший ризик розвитку депресії. Але поки що не зрозуміло, як саме ці два факти пов'язані між собою.