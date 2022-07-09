У недавньому дослідженні вчені США оцінили зміни індексу маси тіла дітей під час пандемії COVID-19. Експерти дійшли висновку, що річні зміни ІМТ у дітей виявилися вищими під час пандемії, ніж у попередні роки.

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Негативний вплив пандемії коронавірусу

Різні дослідження повідомляють про збільшення ваги тіла дітей під час пандемії COVID-19. Можливо, це пов'язано із закриттям розважальних закладів та шкіл, що призвело до зниження фізичної активності, а також змін у харчуванні.

Індекс маси тіла – що це? Це відношення ваги людини до її зросту. ІМТ обчислюється за спеціальною формулою (маса тіла (кг) розділити на ріст (м)²) та використовується для оцінки рівня ожиріння та надмірної ваги.

Як відбувалося дослідження

Вчені залучили учасників із когортного дослідження, яке включало загалом 69 педіатричних досліджень. Вони збирали дані про зріст та вагу дітей на основі вимірювань, зроблених під час їхніх візитів до лікаря.

За періодом пандемії COVID-19 вважався 15-місячний період з 1 березня 2020 р. по 31 травня 2021 р., тоді як допандемічний період, або базовий період, було визначено з 1 жовтня 2017 р. по 29 лютого 2020 р. Середній допандемічний вік дітей становив 5,9 року та 70% з них мали нормальний ІМТ.

Під час пандемії діти набрали вагу

Команда не виявила збільшення значень ІМТ до пандемії. З іншого боку, у період пандемії річна зміна ІМТ була майже на 0,24 вище у порівнянні з вихідним періодом. Крім того, виявили вищі темпи приросту ІМТ у період пандемії серед дітей з ожирінням у порівнянні з дітьми зі здоровою вагою.

Вчені вважають, що дослідження потребує цілеспрямованих втручань для усунення впливу пандемії COVID-19 на фізичне та психічне здоров'я населення загалом.