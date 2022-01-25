Раніше експерименти показали, що вплив певних хімічних речовин на самців до розмноження може вплинути на їхнє потомство. Однак були сумніви щодо того, чи є це явище у людей. Тепер вчені повідомили про збільшення жирових відкладень у жінок, чиї діди чи прадіди почали курити до статевого дозрівання.

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У попередніх дослідженнях 2014 науковці виявили, що якщо батько починав регулярно курити до досягнення статевої зрілості (до 11 років), то у його синів, але не у доньок, було більше надмірної ваги, ніж очікувалося.

У нещодавно опублікованому дослідженні експерти розширили цей аналіз, врахувавши більш ранні покоління. Для цього використовували нещодавно зібрані дані про дідусів та прадідусів учасників дослідження, отримані за допомогою анкет.

У дослідженні взяли участь понад 10 тисяч людей

Науковці з Бристольського університету вивчили можливий вплив куріння старшого покоління у препубертатному віці на їхніх нащадків.

У дослідженні взяли участь понад 14 000 "дітей 90-х".

Погані звички впливають не лише на нас

У підсумку науковці виявили більший вміст жиру в організмі у жінок, чиї діди чи прадіди по батьківській лінії почали курити до 13 років (у порівнянні з тими, чиї предки почали курити у віці від 13 до 16 років). Тим часом на нащадків чоловічої статі такого впливу не спостерігалося.

Це дослідження дає нам 2 важливі результати. По-перше, вплив певних речовин на хлопчика до статевої зрілості може вплинути на наступні покоління. Причини, через які діти набирають зайву вагу, можуть бути пов'язані не так з їхнім харчуванням та фізичними вправами, як зі способом життя їхніх предків,

– заявила провідна авторка дослідження Джин Голдінг.

Щоб підтвердити ці спостереження, потрібно провести більше подібних досліджень. І науковці не збираються зупинятись.