Про це міністр охорони здоров'я розповів в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він відповів, чи можна вакцинуватися жінкам, які годують немовлят.

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"Вагітним вакцинуватися не можна, а треба. Немає іншого варіанту. Треба вакцинуватися – ідіть і робіть це", – сказав Віктор Ляшко.

На запитання про те, чи треба щепитись від COVID-19 жінкам під час грудного вигодовування, міністр охорони здоров'я України сказав: "Треба. Ідіть і вакцинуйтесь".

Ризик побічних ефектів для вакцинованих загалом

Водночас він пояснив, що загалом ризик виникнення побічних ефектів і впливу на стан здоров'я – мізерний, у порівняні з перебігом хвороби в невакцинованих.

Тому коли хтось обирає і думає, чи варто вакцинуватися. Не думайте. Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу – пройдіться вздовж інфекційного відділення, поспілкуйтесь із людьми, які приходять відвідувати родичів, які перебувають на кисневій терапії,

– сказав Віктор Ляшко.

За його словами, повинно бути чітке розуміння, слухати професіоналів та лікарів.

Важливо! У МОЗ зазначили, що клінічні дослідження підтверджують – у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Водночас COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, адже вірус може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.

Інтерв'ю з Віктором Ляшком програмі "Що це було?": дивіться відео 24 каналу