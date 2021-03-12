"Немає доказів": в AstraZeneca спростували ризик утворення тромбів після щеплення

Фармацевтична компанія AstraZeneca заперечує звинувачення, що застосування їхньої вакцини проти коронавірусу сприяє утворенню тромбів.

Компанія переконує, що немає доказів підвищеного ризику утворення тромбів після застосування вакцини. Навпаки аналіз понад 10 мільйонів записів не показав ніяких доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії або тромбозу глибоких вен.

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Що цьому передувало

8 європейських країн — Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія — призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів у пацієнтів після щеплення.

Призупинити вакцинацію препаратом вирішили після того, як в Австрії померла 49-річна медсестра, а в Данії 60-річна жінка після імунізації AstraZeneca.

Підстав зупиняти вакцинацію немає

Наразі не підтвердили взаємозв'язку між випадками смерті і препаратом AstraZeneca.

Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало країнам ЄС продовжити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca на тлі реєстрації випадків утворення тромбів у вакцинованих.

ВООЗ також наполягає не призупиняти вакцинацію AstraZeneca. За даними організації, вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу.

Нещодавно міжнародні дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.