Немає доказів, що AstraZeneca призводить до утворення тромбів: нова заява ВООЗ
Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (EMA) заявило, що "немає ознак", що вакцина проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca є причиною появи тромбів.
Джерело:24 канал
У ВООЗ закликали продовжувати вакцинацію препаратом
Європейське агентство з лікарських засобів наразі проводить дослідження кожного конкретного випадку і, розслідування завершать завтра, 17 березня. Про це під час брифінгу заявила виконавчий директор EMA Емер Кук.
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Я хочу також підкреслити, що зараз немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила утворення тромбів. Такі ускладнення, тобто тромби не з'являлися під час клінічних випробувань, і вони не внесені до списку відомих або очікуваних побічних явищ цієї вакцини
– сказала Кук.
За її словами, під час клінічних випробувань як вакциновані, так і люди, які отримували плацебо, продемонстрували дуже малу кількість розвитку тромбів.
Кількість тромбоемболічних випадків у вакцинованих людей, загалом, здається, не є більшою, ніж у загальної популяції,
– зазначила Кук.
Низка країн попередньо призупинила застосування AstraZeneca
- Розслідування розпочали після того, як звіт Норвезького агентства з лікарських засобів виявив випадки утворення тромбів у 4 людей, яким ввели вакцину проти COVID-19.
- Щеплення принаймні однією дозою AstraZeneca отримали близько 17 мільйонів людей у Європейському Союзі та у Великій Британії. При цьому виявили менше ніж 40 випадків утворення тромбів у людей, які отримали вакцину.
- Низка країн повідомила про тимчасове припинення використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca, зокрема Німеччина, Італія, Франція, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія.
- У ВООЗ "твердо переконані", що переваги вакцини перевищують ризик побічних ефектів.
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