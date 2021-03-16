Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (EMA) заявило, що "немає ознак", що вакцина проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca є причиною появи тромбів.

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Європейське агентство з лікарських засобів наразі проводить дослідження кожного конкретного випадку і, розслідування завершать завтра, 17 березня. Про це під час брифінгу заявила виконавчий директор EMA Емер Кук.

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Я хочу також підкреслити, що зараз немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила утворення тромбів. Такі ускладнення, тобто тромби не з'являлися під час клінічних випробувань, і вони не внесені до списку відомих або очікуваних побічних явищ цієї вакцини

– сказала Кук.

За її словами, під час клінічних випробувань як вакциновані, так і люди, які отримували плацебо, продемонстрували дуже малу кількість розвитку тромбів.

Кількість тромбоемболічних випадків у вакцинованих людей, загалом, здається, не є більшою, ніж у загальної популяції,

– зазначила Кук.

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