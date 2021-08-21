Немає побічних ефектів після щеплення проти COVID-19: чи варто хвилюватись

Зазвичай, після вакцинації від коронавірусу у багатьох людей спостерігають побічні ефекти. Медики кажуть, що так ваш організм вчиться боротися з недугою і це цілком нормально.

Ці побічні ефекти можуть бути зовсім різними – від підвищеної температури, болі голови, нудоти до втоми. Втім, є й люди, у кого жодної реакції організму немає після щеплень. Інфекціоніст Євгеній Щербина пояснив, чи варто хвилюватися, що "вакцина не працює".

Зверніть увагу Понад 5 мільйонів українців вакцинувались: чи встигне Ляшко виконати обіцянку

Зв'язок між ефективністю вакцини і побічними ефектами

За його словами, частіше пацієнти частіше скаржаться на побічні реакції від мРНК- та векторних вакцин, ніж від вакцини CoronaVac. Він наголосив, що у людей імунна відповідь на вакцину може бути різною – сильнішою чи слабшою.

Утім, вираженість імунної відповіді не залежить від вираженості реакції на вакцину – це не взаємопов'язані речі,

– пояснив Євгеній Щербина.

Тобто, побічні ефекти після щеплення не скажуть, який у вас імунітет. "Є дуже багато вакцин, які "легко переносяться", але дають виражений та тривалий захист. Наприклад, вакцини від гепатиту В, поліомієліту, правця, дифтерії та інші", – додав Щербина.

Річ у тім, що ви не можете оцінити, наскільки добре вакцина діє у вашому організмі, ґрунтуючись лише на зовнішніх проявах. Це ствердив і професор медичної школи Массачусетського університету Роберт Фінберг.

Що відбувається у тілі, коли ми отримуємо вакцину? Імунна система



На створення другої лінії захисту йде від декількох днів до тижнів. І якщо патоген зустрінеться знову, через місяці або навіть роки, саме ці імунні клітини розпізнають ворога і почнуть виробляти антитіла, які його знищать. Імунна система реагує на чужорідні молекули, з яких складається будь-яка вакцина. Початкова відповідь пов'язана з так званим вродженим імунітетом. Система активується, коли клітини помічають, що в організм потрапило щось стороннє. Мета цієї системи – знищити ворога. Це перша лінія захисту. Вона триває години або дні.На створення другої лінії захисту йде від декількох днів до тижнів. І якщо патоген зустрінеться знову, через місяці або навіть роки, саме ці імунні клітини розпізнають ворога і почнуть виробляти антитіла, які його знищать.

Що кажуть дослідження?

Попри те, що болі в м'язах, лихоманка або втома після вакцинації є ознаками роботи імунної системи, відсутність побічних ефектів не означає, що препарат не працює. Це довели і під час клінічних досліджень Pfizer і Moderna. Тоді у значної частини учасників жодних реакцій на вакцину не було, але вони були добре захищені від коронавірусу.

Зверніть увагу Як часто в Україні трапляються побічні реакції після вакцинації проти коронавірусу

У дослідженнях вакцини Pfizer – 77,4% людей повідомили принаймні про одну реакцію. Це означає, що майже кожен четвертий пацієнт не відчував жодних побічних ефектів взагалі.

Побічні ефекти після другого щеплення Moderna мали 81,9%. Однак це однаково означає, що приблизно кожен п'ятий пацієнт почувався добре.

"Той факт, що у когось є сильна реакція на вакцину, не обов'язково означає, що вони краще захищені, просто у них сильніша запальна реакція", – розповів Вільям Мосс виконавчий директор Міжнародного центру доступу до вакцин при Школі громадської охорони здоров'я Bloomberg Джонса Гопкінса.

Чому люди по-різному реагують на вакцини?

На це є декілька чинників:

здоров'я;

вік;

стать;

наявність імунітету;

генетику;

харчування;

навколишнє середовище;

використання протизапальних препаратів.

Крім того, люди, які раніше хворіли COVID-19, зазвичай сильніше реагують на вакцину. Отже, на сьогодні немає наукових доказів того, що людина з більшими побічними ефектами від вакцини краще захищена від COVID-19.

Нагадаємо Що треба пам'ятати після вакцинації проти коронавірусу: рекомендації МОЗ

Порівняння вакцин від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу