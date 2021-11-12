Про це глава Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомив під час брифінгу 12 листопада.

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Немає сенсу вводити бустерні дози (від коронавірусу – 24 канал) здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози,

– сказав Тедрос Аданом Гебреїсус.

Він підкреслив, що кожного дня у світі застосовується в шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах з низькими доходами, та назвав це скандалом, який має припинитися.

За його словами, додаткові дози вакцини від COVID-19 потрібні людям з ослабленим імунітетом.

Зверніть увагу! Глава ВООЗ зазначив, що нині у світі є дві країни досі не почали вакцинацію проти коронавірусу – Еритрея та Північна Корея.

Ситуація з коронавірусом у світі: що відомо