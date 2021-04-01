Немає зв'язку між тромбами і вакцинацією AstraZeneca: висновок ЕМА

Джерело:ЕМА
У Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА) провели розслідування та не знайшли зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками утворення тромбозу.
У відомстві повідомили, що дослідження тривають, але поки експертам не вдалося ідентифікувати спеціальні фактори ризику при застосуванні препарату.
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Ми оцінили 62 такі випадки з 9,3 мільйона щеплень, 44 з них сталися у країнах Європейського економічного простору. Якщо подивитися на вікову категорію, ми виявили ризик 1 випадку на 100 тисяч для людей, у віці до 60 років. Важливо сказати, що наразі не доведений взаємозв’язок між вакцинацією з використанням AstraZeneca і такими випадками,
– заявила виконавча директорка ЕМА Емер Кук.
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