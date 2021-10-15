У немовлят з COVID-19 виявили ознаки ураження очей

Імовірність внутрішньоутробної передачі коронавірусу дуже мала, проте дитина може заразитися вже після пологів. Вчені з Мексики вважають, що у таких дітей можуть бути проблеми зі зором.

Дослідження коронавірусу у немовлят

В ході дослідження фахівці провели повне офтальмологічне обстеження у 15 новонароджених з підтвердженим COVID-19. Всі діти, 7 хлопчиків і 8 дівчаток, були недоношеними. Тільки 10 матерів були інфіковані, і з великою ймовірністю всі діти заразилися вже після пологів, вважають вчені.

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Пошкодження очей

У всіх немовлят був виявлений періорбітальний набряк, у 11 з них – хемоз (набряк кон'юнктиви) і геморагічний кон'юнктивіт, у 8 була було почервоніння навколо краю рогівки. При обстеженні очного дна фахівці виявили у 7 дітей різні види ретинопатії, в одного з маленьких пацієнтів стався крововилив у склоподібне тіло ока. Крім того, вчені знайшли ще ряд специфічних порушень.

Причини

Автори дослідження відзначили, що ці пошкодження можуть бути пов'язані з недоношеністю, порушеннями гемодинаміки або штучною вентиляцією легень, оскільки деяким дітям потрібна була киснева підтримка після пологів. Однак є ймовірність, що патології викликані самим вірусом, оскільки подібні порушення раніше виявлялися у дітей старшого віку та у дорослих пацієнтів.

Зараз вчені продовжують спостерігати за всіма дітьми, включеними в дослідження, і в цілому, відзначають поступове поліпшення їхнього стану. Але деякі ознаки ураження очей залишаються і поки невідомо, чи будуть вони мати довгострокові наслідки.

Раніше дослідники з Великої Британії виявили ще один вплив коронавірусу на здоров'я майбутніх дітей. Виявляється, він побічно зміцнює імунну систему плоду.