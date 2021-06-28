Зазвичай ми можемо розпізнати об'єкт, навіть якщо він показується нам на дуже короткий проміжок часу. Однак, якщо інший об'єкт з'являється відразу після першого об'єкта, сприйняття першого об'єкта погіршується, тож ми не помічаємо його існування.

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Цей феномен сприйняття називається "візуальним зворотним маскуванням". Він використовується в науці для вивчення того, як в мозку обробляється візуальне сприйняття. Цікаво, що це явище відбувається навіть якщо другий об'єкт не перекриває в просторі перший об'єкт, а є, до прикладу, контуром або чотирма крапками, які оточують об'єкт.

Передбачається, що виникнення цього явища пов'язано з порушенням "обробки зворотного зв'язку". Коли ми щось бачимо, візуальна інформація послідовно обробляється від нижніх до верхніх візуальних областей мозку. Однак обробка зворотного зв'язку зверху вниз, при якій візуальні сигнали відправляються у зворотному напрямку, також відіграє важливу роль у візуальному сприйнятті. Вважається, що візуальне зворотне маскування виникає через втручання в обробку зворотного зв'язку.

Дослідження на немовлятах:

Вчені застосували зворотне маскування до немовлят у віці 3 – 8 місяців, щоб вивчити розвиток обробки зворотного зв'язку.

Щоб перевірити, чи відбувається зворотне маскування у немовлят, дослідники показали їм зображення людей на екрані комп'ютера і виміряли тривалість часу спостереження. Це досить простий етап, оскільки немовлята, як правило, значно довше дивляться на обличчя.

Обличчя людей на зображеннях були представлені двома способами: в одному випадку за людиною слідувало зображення маски, а в іншому випадку після зображення людини не з'являлося нічого.

Результати здивували вчених

Дослідники виявили, що діти у віці 7 – 8 місяців не могли бачити обличчя, за якими слідувала маска. Це вказує на те вони, як і дорослі, відчули на собі ефект дорослого маскування.

А ось діти у віці 3 – 6 місяців могли сприймати обличчя навіть тоді, коли зображення з людиною супроводжувалося маскою. Тобто маскування не відбувалося й немовлята могли бачити обличчя, які не могли бачити немовлята старшого віку.

Ці результати говорять про те, що обробка зворотного зв'язку є незрілою у дитини молодше 7 місяців. Результати дослідження показали, що механізми візуального сприйняття різко змінюються в другій половині першого року життя.

Результати також показали, що предмети, які можна сприймати в ранньому дитинстві, стають непомітними в процесі розвитку. Немовлята, чия зворотний зв'язок незрілий, можуть неоднозначно сприймати зовнішній світ.

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