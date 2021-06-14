Немовлята більш захищені від коронавірусу, ніж дорослі

У немовлят спостерігається сильна імунну відповідь на коронавірус SARS-CoV-2. У порівнянні з дорослими малюки виробляють відносно високі рівні антитіл і імунних клітин, які можуть специфічно захищати від COVID-19.

Хоч немовлята значно вразливіші до респіраторних вірусів, ніж дорослі, вони мають значно менше шансів серйозно захворіти на коронавірус. Дослідження провели вчені та педіатри з Бристольського університету і Королівської дитячої лікарні Бристоля.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Оскільки опубліковано дуже мало даних про імунну відповідь на SARS-CoV-2 у маленьких дітей, дослідницька група прагнула вивчити рівень антитіл і клітинну імунну відповідь на вірус серед цієї вікової групи населення.

Як проводилось дослідження:

Дослідницька група оцінила імунні відповіді у 4 немовлят віком до 3 місяців з підтвердженим COVID-19, які надійшли до лікарні у березні 2020 року з легким афебрильним захворюванням.

Вони заразилися COVID-19 від батьків, які й стали контрольною групою у дослідженні.

Вчені отримали корисну інформацію, яка може допомогти при розробці майбутніх вакцин

Дослідники виявили, що у порівнянні з дорослими людьми немовлята виробляють відносно високі рівні антитіл і імунних клітин, які можуть специфічно захищати від COVID-19. У них є специфічні антитіла та імунні клітини, спрямовані проти SARS-CoV-2.

Отримані дані можуть пояснити, чому немовлята здаються захищеними від важкої форми COVID-19 у, здавалося б, найвразливіший період свого життя.

Це дуже корисна інформація для розробки майбутніх вакцин проти COVID-19, які могли б стимулювати й імітувати сигнатуру цього імунітету,

– йдеться в повідомленні.

Дослідницька група планує підтвердити свої висновки на ширшій когорті немовлят, а також порівняти імунну відповідь немовляти й дорослого під час COVID-19 та після одужання.