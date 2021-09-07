Малюку лише 17 днів. Про це заявила на брифінгу у Волинській ОДА головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко.

Важливо Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет

Як вона зазначила, серед тих, хто захворів, – мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року. Крім того, з-поміж цих пацієнтів не було жодного щепленого навіть одною дозою вакцини. А більшість носіїв нового штаму не виїжджали не тільки з України, а й за межі області.

"Це свідчить про активну циркуляцію і місцеву передачу збудника", – наголосила Янко.

Наскільки Дельта небезпечніший для дітей? Американський центр з контролю і профілактики захворювань (CDC)



Так, за останній місяці кількість госпіталізацій дітей і підлітків збільшилася в 5 разів. А нещеплених підлітків госпіталізують в 10 разів частіше, ніж щеплених. Найбільше збільшилося надходження в лікарню серед дітей у віці 4 років і молодше. Американський центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) опублікував 2 дослідження , присвячені тому, як Дельта штам коронавірусу впливає на захворюваність COVID-19 серед дітей і на те, як важко протікає у них ця інфекція.Так, за останній місяці кількість госпіталізацій дітей і підлітків збільшилася в 5 разів. А нещеплених підлітків госпіталізують в 10 разів частіше, ніж щеплених. Найбільше збільшилося надходження в лікарню серед дітей у віці 4 років і молодше.

Темпи захворюваності на Волині: хворіють діти

За її словами, темпи зростання захворюваності на COVID-19 в області значно прискорилися. У порівнянні з минулим тижнем зросла добова смертність від цієї недуги – виявили вдвічі більше хворих. Також захворіли 28 дітей віком від 5 місяців до 17 років.

Крім того, як повідомила Янко, зафіксували спалах коронавірусу і в шкільному колективі. У школі в селищі Турійськ 6 працівників закладу мали позитивний ПЛР. Захворіли також і в сім'ях учнів – ще 8 осіб, зокрема двоє дітей віком від 7 місяців до 7 років.

До теми У кого найбільша можливість підхопити нові штами COVID-19: відповідь вірусолога