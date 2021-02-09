На початку січня команда експертів ВООЗ відправилась в Китай, аби встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2. Нині експерти повідомили, що неможливо встановити, як збудник інфекції потрапив на місцевий ринок.

Під час брифінгу 9 лютого експерт ВООЗ по зоонозних інфекціях і продовольчій безпеці Пітер Бен Ембарек заявив, що неможливо дослідити те, як збудник коронавірусу потрапив на продовольчий ринок в Ухані.

До теми Дослідники ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу: деталі

Експертна група прийшла до такого висновку з огляду на наяву епідеміологічну інформацію.

Натомість глава експертної групи Національної комісії охорони здоров'я Китаю по боротьбі з COVID-19 Лян Ваньнянь заявив, що в Ухані не виявили доказів циркуляції коронавірусу до грудня 2019 року.

За його словами, інфекція могла поширюватися за межами регіону до перших зареєстрованих випадків спалаху.

До грудня 2019 року ми також провели дослідження в 33 медичних установах в Ухані для виявлення гострих респіраторних захворювань, схожих на грип. Ми також розглянули тестування крові, отриманих з банку крові, а також перевірили антитіла з подальшими мультидисциплінарними протоколами охорони здоров'я, жоден з яких не відповідає SARS-CoV-2,

– повідомив Ваньнянь.

Дослідження триває: що відомо про місію ВООЗ в Китаї

Міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я разом з експертами Китаю вивчає, як почалася пандемія COVID-19.

Команда відвідала ключові місця в Ухані, де були зареєстровані перші випадки зараження, Уханський інститут вірусології, а також поспілкувалася з пацієнтами, службами швидкого реагування і китайськими вченими.

Поки що всі отримані дані свідчать про те, що новий коронавірус таки перейшов від тварин до людей. Але дослідники ще не впевнені, від яких саме і де конкретно це трапилось.

Оскільки більшість нових вірусів походить від тварин, розуміння цього процесу вимагає глибоких досліджень по появі з резервуара тварин, передачі від тварин людині й факторів, які сприяють передачі інфекції від людини до людини,

– зауважив Ваньнянь.

Він додав, що міжнародній групі експертів ВООЗ надали детальну інформацію про вірус, а під час розслідування вчені досліджують середовища тварин.