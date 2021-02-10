Неочікувана ознака нестачі в організмі вітаміну С та чому це небезпечно

Вчені з Вашингтонського університету провели дослідження, яке виявило ще одну ознаку дефіциту вітаміну С, який є одним із найважливіших нутрієнтів для нашого раціону.

Кровоточивість ясен може бути ознакою дефіциту вітаміну С

Кровоточивість ясен стоматологи зазвичай пов'язують з інфекційними захворюваннями ясен, але тепер дослідники виявили, що збільшення добового споживання вітаміну С у людей з низьким рівнем цього вітаміну допомагає припинити кровотечу.

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Коли ви бачите, що у вас кровоточать ясна, ви повинні спробувати з’ясувати, чому це відбувається. Дефіцит вітаміну С – одна з можливих причин,

– розповів автор дослідження Філіп Худжоель.

Як виявили взаємозв'язок

Такі результати вашингтонська команда отримала, проаналізувавши дослідження 15 клінічних випробувань в шести країнах.

У дослідженнях брали участь 1140 учасників, а також 8210 американців, опитаних в рамках обстеження здоров’я і харчування Центрів з контролю і профілактики захворювань.



Вітамін С важливий для нормального функціонування організму, він не синтезується самостійно / Фото Unsplash

Коли відбувається падіння рівня вітаміну С

Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, вчені рекомендують споживати достатню кількість вітаміну С. Для цього до свого раціону слід додати необроблені продукти. Багаті на вітамін С – капуста, перець та ківі.

Зниження вітаміну С може відбутися в разі, якщо людина дотримується низьковуглеводної дієти. Або коли людина виключає з раціону фрукти, зокрема, апельсини або ківі.

Добова норма становить близько 75 мг на день для дорослих жінок і 90 мг на день для дорослих чоловіків.