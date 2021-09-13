Який зв'язок виявили вчені

Група дослідників з Університету Південної Каліфорнії (США) довела, що люди, які були вакциновані проти коронавірусу, згодом відчували покращення свого психічного здоров'я.

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Вакцинація значно знижує страх і тривогу з приводу можливого інфікування.

Деталі дослідження

Перша частина дослідження включала опитування понад 8 тисяч людей з приводу того, як пандемія впливає на їх психічне здоров'я і стан в цілому.

Виявилося, що більшість опитаних відчувала певний ступінь занепокоєння і тривожності.

Команда продовжувала опитувати тих же учасників кожні 2 тижні, щоб відстежити зміни в їхньому психічному стані.

Виявилось, що після того, як учасники отримали щеплення проти коронавірусу:

15% із них відчули зниження відчуття сильної депресії,

4% повідомили про те, що позбулися легкого ступеня депресії.

Вчені підрахували, що майже 1 мільйон людей відчули помітне зменшення психічних розладів саме після вакцинації.

Люди також стали менше тривожитися за здоров'я рідних

Вчені припустили, що такий разючий вплив на ментальне здоров'я людей виникає не лише через певний спокій за власне здоров'я, це допомагає людям значно знизити страх і тривогу з приводу ймовірного зараження рідних і близьких.

Дослідження все ще триває. Вчені планують повторно опитувати учасників, щоб визначити, що люди відчувають щодо ймовірності зараження різними штамами.