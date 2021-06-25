Американські дослідники виявили, що вживання картоплі, в тому числі печеної і картоплі фрі допомагає контролювати рівень систолічного артеріального тиску навіть краще, ніж приймання добавок калію.

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Вчені наголосили, що зниження споживання натрію для кращого контролю артеріального тиску і ризику серцево-судинних захворювань – це тільки половина справи.

Калій відіграє таку ж важливу роль, і, можливо, співвідношення калію до натрію є більш важливим. Втім, картопляна мука показала кращі показники зниження рівня натрію, ніж просто добавка калію,

– наголосили автори дослідження.

Деталі дослідження

У клінічних випробуваннях взяли участь 30 чоловіків і жінок з діагностованою гіпертонією або предгіпертензією.

Результати показали, що вживання печеної або вареної картоплі призводить до зниження систолічного артеріального тиску в порівнянні з контрольною групою, що харчувалася типовою американською дієтою, але без включення картоплі.

Важливо провести клінічні випробування, які будуть слідувати обсерваційним дослідженням, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між дієтою і здоров'ям,

— сказала Уівер.



Печена картопля позитивно впливає на артеріальний тиск / Фото Unsplash

Таким чином, споживання печеної або смаженої картоплі найкраще впливає на рівень артеріального тиску.

Втім, очевидно, що вчені змогли визначити механізм, за допомогою якого картопля знижує кров'яний тиск, а тому може бути частиною загальної здорової дієти.