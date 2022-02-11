Тривожні сигнали

Інакше ракові клітини почнуть розмножуватись та метастазувати до інших органів. Утім, на жаль, симптоми раку можуть бути настільки мінімальними, що на них не звертають уваги. А у деяких випадках вони взагалі відсутні.

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Біль у горлі та кашель

За словами Аббаса Канані – фармацевта Chemist Click – вчені помітити тривожний сигнал, який можна виявити вранці під час пробудження. Він рекомендує звернути увагу на біль у горлі.

Якщо він турбує вранці 2 тижнів і більше, немає ознак покращення – варто звернутися до лікаря. Те саме стосується кашлю.

Курці часто прокидаються з кашлем вранці. Проте, постійний кашель, що триває понад 2 тижні – це привід звернутися до лікаря. Особливо, якщо ви курите,

– наголосив Канані.

Втома зранку

Ще одна явна ознака проблем з організмом – це втома з самого ранку, яка мучить весь день.

"Відчувати себе втомленим вранці – це нормально, але якщо це незвичайно для вас. чи ви помічаєте, що втома зберігається протягом дня, вам слід перевіритись у фахівця", – пояснив Канані.

За його словами, втома викликає особливе занепокоєння, якщо вона супроводжується іншими тривожними ознаками, наприклад такими:

нічною пітливістю;

появою синців на тілі;

втратою ваги.



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