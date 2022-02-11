Неочікувані прояви раку, які можна виявити одразу після пробудження

Понад 40% випадків раку можна запобігти, якщо проводити скринінгові обстеження. А більшість онкозахворювань – вилікувати, якщо розпінати їх на ранній стадії.

Тривожні сигнали

Інакше ракові клітини почнуть розмножуватись та метастазувати до інших органів. Утім, на жаль, симптоми раку можуть бути настільки мінімальними, що на них не звертають уваги. А у деяких випадках вони взагалі відсутні.

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Біль у горлі та кашель

За словами Аббаса Канані – фармацевта Chemist Click – вчені помітити тривожний сигнал, який можна виявити вранці під час пробудження. Він рекомендує звернути увагу на біль у горлі.

Якщо він турбує вранці 2 тижнів і більше, немає ознак покращення – варто звернутися до лікаря. Те саме стосується кашлю.

Курці часто прокидаються з кашлем вранці. Проте, постійний кашель, що триває понад 2 тижні – це привід звернутися до лікаря. Особливо, якщо ви курите,

– наголосив Канані.

Втома зранку

Ще одна явна ознака проблем з організмом – це втома з самого ранку, яка мучить весь день.

"Відчувати себе втомленим вранці – це нормально, але якщо це незвичайно для вас. чи ви помічаєте, що втома зберігається протягом дня, вам слід перевіритись у фахівця", – пояснив Канані.

За його словами, втома викликає особливе занепокоєння, якщо вона супроводжується іншими тривожними ознаками, наприклад такими:

нічною пітливістю;

появою синців на тілі;

втратою ваги.



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