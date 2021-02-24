Неочікувано: лікування COVID-19 антитілами може бути смертельним для деяких пацієнтів

Препарати з антитілами від COVID-19 можуть завдати шкоди людям зі слабким імунітетом. Вчені також заявили, що терапія антитілами призводить до появи нових штамів SARS-CoV-2.

Лікування антитілами провокує нові мутації вірусу

Британські медики з Кембриджського університету досліджуючи аналізи крові одного з пацієнтів виявили одну з причин мутації вірусу SARS-CoV-2.

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Як виявили зв'язок

Чоловік з раніше діагностованим раком шпиталізували в одну з британських клінік. На той момент він страждав від метастазів уже 8 років, і його імунна система була дуже ослаблена.

Для лікування коронавірусу лікарі застосували препарат ремдесивір. Але для того, щоб підтримати ослаблену імунну систему, пацієнту також робили переливання плазми крові, взятої у вже перехворілих на коронавірус людей. Лікування не допомогло, і чоловік помер через 102 дні після початку лікування.

Поки пацієнт проходив лікування, після кожного переливання плазми і введення препарату у нього брали аналізи крові.

Вірус мутував у нові форми

Вчені стверджують:

Проби крові з геномами коронавірусу показують, що затверджений для лікування COVID-19 ремдесивір практично не завдає вірусу шкоди.

Водночас після кожного переливання крові з антитілами вірус змінювався і мутував у нові форми.

Під впливом плазми змінював свою структуру спайковий білок оболонки SARS-CoV-2. Саме він відповідає за здатність вірусу проникати в здорові клітини організму і заражати їх.

Один з них придушував активність антитіл у крові — робив слабкою імунну систему, а другий підвищував інфекційність вірусу — тобто, стійкість до впливу різних ліків.