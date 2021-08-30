Ризики інсульту знизились на понад 20%
Згідно з дослідженням, представленим на Конгресі ESC 2021 саме така доза кави в день знижує ризик інсульту на 21%.
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Наразі це найбільше дослідження за систематичною оцінкою серцево-судинних ефектів регулярного вживання кави серед населення без діагностованих серцевих захворювань,
– сказала одна із авторів дослідження Юдіт Симон.
Результати дослідження:
Регулярне вживання кави безпечне, оскільки навіть високе щоденне споживання не було пов'язане з несприятливими серцево-судинними наслідками і загальною смертністю після періоду спостереження протягом 10 – 15 років.
Крім того, споживання від 0,5 до 3 чашок кави в день знижували ризики інсульту, смерті від серцево-судинних захворювань і смерті від будь-якої причини.
Деталі дослідження
- Вчені вивчали зв'язок між звичайним споживанням кави і серцевим нападом, інсультом і смертю.
- Учасниками стали 468 629 людей з бази Біобанку Великої Британії без ознак серцевого захворювання на момент набору.
- Середній вік учасників – 56,2 року, 55,8% з них були жінки.
Учасників розділили на 3 групи відповідно до їхнього звичайного споживання кави:
- без кави (не вживали кави регулярно, 22,1%),
- від легкого до помірного (0,5 – 3 чашки на день, 58,4%)
- і високого (понад 3 чашки на день, 19,5%).
Дослідники оцінили зв'язок щоденного споживання кави з ймовірними наслідками для здоров'я протягом 11 років з використанням багатовимірних моделей.
Аналізи скоригували з урахуванням факторів, які могли вплинути на результат, зокрема вік, стать, вагу, зріст, куріння, фізичну активність, високий кров'яний тиск, діабет, рівень холестерину і так далі.
Чому кава викликає такий ефект
Щоб вивчити потенційні механізми, які лежать в основі цього явища, вчені проаналізували зв'язок між щоденним споживанням кави і структурою і функцією серця протягом середнього періоду спостереження в 11 років.
Для цього вони використовували дані 30 650 учасників, які пройшли магнітно-резонансну томографію серця (МРТ), яка вважається золотим стандартом для оцінки структури і функції серця.