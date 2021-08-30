Неочікувано: напій, який допоможе знизити ризик інсульту
Джерело:MedicalxPress
Вчені встановили, що три чашки кави на день знижують ризик смертельних захворювань. Вчені також не виявили зв'язку між споживанням кави та розвитком серйозних захворювань.
Ризики інсульту знизились на понад 20%
Згідно з дослідженням, представленим на Конгресі ESC 2021 саме така доза кави в день знижує ризик інсульту на 21%.
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Наразі це найбільше дослідження за систематичною оцінкою серцево-судинних ефектів регулярного вживання кави серед населення без діагностованих серцевих захворювань,
– сказала одна із авторів дослідження Юдіт Симон.
Результати дослідження:
Регулярне вживання кави безпечне, оскільки навіть високе щоденне споживання не було пов'язане з несприятливими серцево-судинними наслідками і загальною смертністю після періоду спостереження протягом 10 – 15 років.
Крім того, споживання від 0,5 до 3 чашок кави в день знижували ризики інсульту, смерті від серцево-судинних захворювань і смерті від будь-якої причини.
Деталі дослідження
- Вчені вивчали зв'язок між звичайним споживанням кави і серцевим нападом, інсультом і смертю.
- Учасниками стали 468 629 людей з бази Біобанку Великої Британії без ознак серцевого захворювання на момент набору.
- Середній вік учасників – 56,2 року, 55,8% з них були жінки.
Учасників розділили на 3 групи відповідно до їхнього звичайного споживання кави:
- без кави (не вживали кави регулярно, 22,1%),
- від легкого до помірного (0,5 – 3 чашки на день, 58,4%)
- і високого (понад 3 чашки на день, 19,5%).
Дослідники оцінили зв'язок щоденного споживання кави з ймовірними наслідками для здоров'я протягом 11 років з використанням багатовимірних моделей.
Аналізи скоригували з урахуванням факторів, які могли вплинути на результат, зокрема вік, стать, вагу, зріст, куріння, фізичну активність, високий кров'яний тиск, діабет, рівень холестерину і так далі.
У порівнянні з тими, хто не п'є кави, люди, які помірно споживали каву, мали:
- на 12% менші ризики смерті від всіх причин,
- на 17% менші ризики смерті від серцево-судинних захворювань,
- на 21% менші ризики інсульту.
Чому кава викликає такий ефект
Щоб вивчити потенційні механізми, які лежать в основі цього явища, вчені проаналізували зв'язок між щоденним споживанням кави і структурою і функцією серця протягом середнього періоду спостереження в 11 років.
Для цього вони використовували дані 30 650 учасників, які пройшли магнітно-резонансну томографію серця (МРТ), яка вважається золотим стандартом для оцінки структури і функції серця.