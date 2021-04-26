Ключовою є тривалість перебування з хворим
Ключовий фактор ймовірності зараження – час проведений в одному приміщенні із хворим. Вчені розробили метод розрахунку ризиків інфікування COVID-19 в приміщеннях, яких враховує безліч факторів, зокрема, кількість проведеного в приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок і навіть дихальну активність людини в різні моменти часу
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Ми стверджуємо, що насправді немає особливої користі від правила шести футів (2,5 метра соціальної дистанції), особливо коли люди носять маски,
– заявив співавтор дослідження Мартін Базантен.
Це пояснюється тим, що повітря, яким людина дихає в масці має тенденцію підійматися і опускатися в іншому місці кімнати, тому людина більш схильний до середнього фону (в приміщенні), ніж конкретній людині на відстані, пояснив учений.
Акцент на дистанціювання був недоречним з самого початку, а ВООЗ ніколи насправді не обґрунтовувала свої рекомендації. Вони ґрунтувалися лише на дослідженнях чхання та кашлю, які демонстрували, що каплі вірусу осідають на підлогу і поверхні. І навіть при такому підході значення були дуже приблизні,
– йдеться в дослідженні.
Є ефективніший спосіб захисту
Він вважає, що періодичне відкриття вікон в приміщенні може бути такою ж або навіть більш ефективним заходом, ніж впровадження нових дорогих систем фільтрації.
Зрозуміло, маски запобігають передачу інфекції в приміщенні, блокуючи прямі потоки повітря, проте більшість передавальних COVID-19 людей не кашляють і не чхають, а переносять інфекцію безсимптомно, стверджують автори. З цієї причини носіння масок може дати помилкове відчуття захищеності.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу