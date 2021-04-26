Неочікувано: ризики зараження COVID-19 однакові на дистанції як 2, так і 20 метрів

Соціальне дистанціювання на 1,5-2 метра, яке рекомендують у всьому світі, як ключовий захід профілактики інфікування COVID-19, не мінімізує ймовірність зараження. Дослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили, що ризики інфікування при перебуванні в одному приміщенні з хворим на COVID-19 рівні як на відстані 2, так і 20 метрів

Ключовою є тривалість перебування з хворим

Ключовий фактор ймовірності зараження – час проведений в одному приміщенні із хворим. Вчені розробили метод розрахунку ризиків інфікування COVID-19 в приміщеннях, яких враховує безліч факторів, зокрема, кількість проведеного в приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок і навіть дихальну активність людини в різні моменти часу

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Ми стверджуємо, що насправді немає особливої ​​користі від правила шести футів (2,5 метра соціальної дистанції), особливо коли люди носять маски,

– заявив співавтор дослідження Мартін Базантен.

Це пояснюється тим, що повітря, яким людина дихає в масці має тенденцію підійматися і опускатися в іншому місці кімнати, тому людина більш схильний до середнього фону (в приміщенні), ніж конкретній людині на відстані, пояснив учений.

Тобто, чим довше людина перебуває з інфікованим в одному приміщенні, тим вище ймовірність захворіти. І носіння маски або дотримання дистанції цей ризик ніяк не зменшують.

Акцент на дистанціювання був недоречним з самого початку, а ВООЗ ніколи насправді не обґрунтовувала свої рекомендації. Вони ґрунтувалися лише на дослідженнях чхання та кашлю, які демонстрували, що каплі вірусу осідають на підлогу і поверхні. І навіть при такому підході значення були дуже приблизні,

– йдеться в дослідженні.

Є ефективніший спосіб захисту

Він вважає, що періодичне відкриття вікон в приміщенні може бути такою ж або навіть більш ефективним заходом, ніж впровадження нових дорогих систем фільтрації.

Зрозуміло, маски запобігають передачу інфекції в приміщенні, блокуючи прямі потоки повітря, проте більшість передавальних COVID-19 людей не кашляють і не чхають, а переносять інфекцію безсимптомно, стверджують автори. З цієї причини носіння масок може дати помилкове відчуття захищеності.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу