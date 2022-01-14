Неочікувано, але захисні маски зробили нас в очах інших привабливішими

Люди здаються одне одному привабливішими в захисних масках, коли нижньої частини обличчя не видно. Причому найпривабливішим вважається обличчя, закрите одноразовою хірургічною маскою.

Найпривабливішими вважають чоловіків у блакитній медичній масці.

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Деталі дослідження

Перший етап дослідження пройшов у лютому 2021 року. 43 жінок попросили оцінити за шкалою від 1 до 10 привабливість:

чоловічих облич без маски,

чоловіків, які носять звичайну маску з тканини,

синю медичну маску або тримають чорну книгу, що прикриває низ обличчя.

Учасниці оцінили тих, хто носить тканинні маски, як значно привабливіших, порівняно з чоловіками без масок або з книгою.

А одноразова хірургічна маска на чоловіках зібрала найвищі оцінки.



Найпривабливішими жінки називали чоловіків у синіх медичних масках / Фото Unsplash

На другому етапі роботи науковці попросили групу чоловіків оцінювати фото жінок у масках.

Фахівці зауважили, що результати в цілому однакові.

Пояснення вчених

Ймовірно, маски роблять людей більш привабливими, оскільки вони спрямовують увагу на очі. Інші дослідження показали, що прикриття лівої або правої половини обличчя також робить людей більш привабливими, частково тому, що мозок заповнює відсутні прогалини і перебільшує загальний вплив.

Крім того, вчені зауважили, що пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо людей в масках. Коли ми бачимо, що хтось носить маску, ми більше не думаємо, що у цієї людини хвороба і від неї потрібно триматися якомога далі.

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