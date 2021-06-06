65–річний померлий чоловік лікувався у відділенні інтенсивної терапії лікарні у західному Непалі після того, як йому поставили діагноз скроневого енцефаліту.
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"Тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукормікоз", – повідомили у МОЗ.
Секретар Міністерства охорони здоров'я країни Крішну Прасад Пудель розповів, чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення після виявлення у нього енцефаліту скроневої частки.
Померлий не був хворий на коронавірусну інфекцію COVID–19.
Що таке "Мукормікоз"
- Мукормікоз – це ускладнення, викликане грибковою інфекцією.
- Хвороба розвивається у тих людей, які контактують з грибковими спорами в навколишньому середовищі. Або ж після того, як грибок проникає в шкіру через поріз, подряпину або опік.
- Найнебезпечнішим ця хвороба є для діабетиків та для людей з заниженим імунітетом.
- Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус. Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини.