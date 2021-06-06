В Непалі зафіксували першу смерть від чорного грибка

65-річний померлий чоловік, який лікувався у відділенні інтенсивної терапії лікарні у західному Непалі, став жертвою мукормікозу. Це грибкове захворювання, відоме як "чорний грибок".

65–річний померлий чоловік лікувався у відділенні інтенсивної терапії лікарні у західному Непалі після того, як йому поставили діагноз скроневого енцефаліту.

Читайте також У МОЗ розповіли історію військового, який вакцинувався проти коронавірусу

"Тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукормікоз", – повідомили у МОЗ.

Секретар Міністерства охорони здоров'я країни Крішну Прасад Пудель розповів, чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення після виявлення у нього енцефаліту скроневої частки.

Померлий не був хворий на коронавірусну інфекцію COVID–19.

Що таке "Мукормікоз"