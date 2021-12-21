Неправильна ходьба може спровокувати появу невиліковної хвороби

Те, як люди рухаються і неусвідомлено чинять тиск на певні суглоби при ходьбі, може зіграти роль у виникненні та прогресуванні остеоартриту в майбутньому.

Нове дослідження передбачає, що стиль ходьби людини, яка чинить більший опір на стегна та коліна, може сприяти розвитку остеоартриту. Головне вловити ці звички та намагатись змінити їх якомога раніше.

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У ході дослідження, проведеного фахівцями з університету Сіднея та з Університету Британської Колумбії, науковці проаналізували всю доступну літературу про взаємозв'язок між методами ходьби та ризик розвитку остеоартриту або остеоартриту.

Вони виявили певні "маркери", пов'язані з підвищеними шансами виникнення та прогресування остеоартриту у стегнах та колінах.

Як не варто ходити: результати дослідження

Остеоартрит невиліковний і є основною причиною інвалідності та хронічного болю в Австралії.

Певні рухи й навантаження суглобів впливають не тільки на людей з ранньою або середньою стадією остеоартриту, а й на здорових людей.

Модель ходьби, при якій під час крокування коліно людини злегка зміщується назовні й повертається знову всередину, пов'язане з майже дворазовим збільшенням ймовірності загострення остеоартриту в колінах.

Як аналізували дані: