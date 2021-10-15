Дослідження гормонів щитоподібної залози

Свою наукову роботу вчені наук представили на конгресі Європейського коледжу нейропсихофармакологіі (ECNP). Фахівці нагадали, що гормони щитоподібної залози значно впливають на емоції й настрої, і останні дослідження виявили зв'язок їхнього дефіциту з суїцидальною поведінкою у пацієнтів з депресією.

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Щоб підтвердити цей зв'язок, вчені досліджували профіль гормонів щитоподібної залози у 77 пацієнтів 18 – 73 років, які відвідували клініку стресових розладів. Всі добровольці пройшли серію тестів для визначення симптомів депресії та тривожності. Про наявність суїцидальних думок і настроїв повідомили 42 людини.

Гормони впливають на суїцидальні думки

У всіх учасників взяли зразки крові та перевірили рівні ТТГ, (T4) і (T3). Результати показали, що у пацієнтів з суїцидальними думками в середньому був знижений рівень ТТГ. При цьому вчені не виявили зв'язку думок про самогубство з рівнем інших гормонів щитоподібної залози.

Після коригування даних з урахуванням статі, віку, індексу маси тіла і факторів способу життя вчені зробили висновок, що люди з суїцидальними настроями з ймовірністю 54% мають дефіцит ТТГ.

Ці результати можуть бути важливі для запобігання самогубствам і дозволять лікарям оцінювати вірогідність розвитку суїцидальних думок у людей з тривожними і емоційними розладами,

– розповіли автори дослідження.

Раніше іспанські вчені провели метааналіз досліджень, який показав зв'язок між курінням і суїцидальною поведінкою. Це відбувається через негативний вплив нікотину на центральну нервову систему.