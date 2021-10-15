Неправильна робота щитоподібної залози може викликати суїцидальні думки

Нічого не радує, весь світ в чорному кольорі та навіть хочеться померти? Можливо, вам варто не тільки звернутися до психотерапевта, а й перевірити рівень тиреотропного гормону (ТТГ), вважають автори нового дослідження.

Дослідження гормонів щитоподібної залози

Свою наукову роботу вчені представили на конгресі Європейського коледжу нейропсихофармакологіі (ECNP). Фахівці нагадали, що гормони щитоподібної залози значно впливають на емоції й настрої, і останні дослідження виявили зв'язок їхнього дефіциту з суїцидальною поведінкою у пацієнтів з депресією.

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Щоб підтвердити цей зв'язок, вчені досліджували профіль гормонів щитоподібної залози у 77 пацієнтів 18 – 73 років, які відвідували клініку стресових розладів. Всі добровольці пройшли серію тестів для визначення симптомів депресії та тривожності. Про наявність суїцидальних думок і настроїв повідомили 42 людини.

Гормони впливають на суїцидальні думки

У всіх учасників взяли зразки крові та перевірили рівні ТТГ, (T4) і (T3). Результати показали, що у пацієнтів з суїцидальними думками в середньому був знижений рівень ТТГ. При цьому вчені не виявили зв'язку думок про самогубство з рівнем інших гормонів щитоподібної залози.

Після коригування даних з урахуванням статі, віку, індексу маси тіла і факторів способу життя вчені зробили висновок, що люди з суїцидальними настроями з ймовірністю 54% мають дефіцит ТТГ.

Ці результати можуть бути важливі для запобігання самогубствам і дозволять лікарям оцінювати вірогідність розвитку суїцидальних думок у людей з тривожними і емоційними розладами,

– розповіли автори дослідження.

Раніше іспанські вчені провели метааналіз досліджень, який показав зв'язок між курінням і суїцидальною поведінкою. Це відбувається через негативний вплив нікотину на центральну нервову систему.