Неправильне чищення зубів збільшує ризик проблем з психічним здоров'ям на 37%

Масштабне дослідження виявило, що погана гігієна порожнини рота призводить до хвороби ясен. Натомість це спричиняє небезпечні захворювання, аж до інсульту та депресії.

А пацієнти з пародонтозом (ураження тканин, які оточують корінь зуба) мають на 37% вищий ризик розвитку психічних захворювань. Тож вчені Бірмінгемського університету повідомили про серйозні наслідки для здоров'я, якщо банально неправильно чистити зуби та періодично не відвідувати стоматолога.

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Хвороби, до яких може призвести погана гігієна рота

Вчені наголосили: нехтування здоров'ям порожнини рота може призвести до набагато серйозніших проблем, ніж карієс.

Вони виявили, що пацієнти із захворюванням ясен в анамнезі (переважно гінгівітом та пародонтитом) на початку дослідження мали більшу ймовірність діагностувати одне із захворювань у наступні 3 роки, у порівнянні з контрольною групою. Так, виявилось, що у пацієнтів:

ризик психічних захворювань (тривоги, депресії та серйозних психічних розладів) зріс на 37%;

аутоімунних захворювань (артрит і цукровий діабет 1 типу) на 33%;

серцево-судинних захворювань (інсульту і серцевої недостатності) на 18%.

Погане здоров'я порожнини рота є надзвичайно поширеним явищем, як у Британії, так і в усьому світі. Коли хвороба ротової порожнини прогресує, це може призвести до значного зниження якості життя,

– сказав один із авторів дослідження доктор Джохт Сінгх Чандан.

Проте досі мало що відомо про зв'язок поганого здоров'я порожнини рота та багатьох хронічних захворювань, зокрема психічного здоров'я.

Найбільше епідеміологічне дослідження такого роду

Тож вчені провели одне з найбільших епідеміологічних досліджень такого роду. Вони вивчали зв'язок між захворюванням пародонту та кількома хронічними захворюваннями.

"Ми знайшли докази того, що захворювання пародонту, схоже, пов'язане з підвищеним ризиком розвитку цих хронічних захворювань", – пояснив доктор Чандан.

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Деталі дослідження